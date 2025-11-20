Μενού

Ολυμπιακός: Το σενάριο για Μπλατ που θα μείνει τελικά στη Μακάμπι

Ο Ολυμπιακός, όπως αναφέρουν ΜΜΕ από το Ισραήλ, κοίταξε την υπόθεση του Ταμίρ Μπλατ.

Δημοσίευμα από το Ισραήλ συνέδεσε τον Ολυμπιακό με την περίπτωση του Ταμίρ Μπλατ.

Σύμφωνα με το Sports5, «ένας από τους υποψηφίους για τους Έλληνες δεν είναι άλλος από τον Ταμίρ Μπλατ. Η ελληνική ομάδα ψαχουλεύει για τη διαθεσιμότητα του Ισραηλινού πόιντ γκαρντ», με το δημοσίευμα να συμπληρώνει επίσης πως «ο Μπλατ δεν θα φύγει τώρα από τους "κίτρινους"».

