Ολυμπιακός: Το σενάριο για Μπλατ που θα μείνει τελικά στη Μακάμπι

Δημοσίευμα από το Ισραήλ συνέδεσε τον Ολυμπιακό με την περίπτωση του Ταμίρ Μπλατ.
Σύμφωνα με το Sports5, «ένας από τους υποψηφίους για τους Έλληνες δεν είναι άλλος από τον Ταμίρ Μπλατ. Η ελληνική ομάδα ψαχουλεύει για τη διαθεσιμότητα του Ισραηλινού πόιντ γκαρντ», με το δημοσίευμα να συμπληρώνει επίσης πως «ο Μπλατ δεν θα φύγει τώρα από τους "κίτρινους"».
