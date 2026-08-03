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Ολυμπιακός: Στα 10 εκατομμύρια ευρώ η πρόταση για Μπραγκάντσα, σύμφωνα με τη Record

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Record, ο Ολυμπιακός φέρεται να προσφέρει περί τα 10 εκατομμύρια ευρώ στη Σπόρτινγκ για την απόκτηση του Μπραγκάντσα.

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Newsroom
Ντανιέλ Μπραγκάντσα
Ντανιέλ Μπραγκάντσα | EPA/MIGUEL A. LOPES/ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Οι προσπάθειες ενίσχυσης του Ολυμπιακού στο χώρο της μεσαίας γραμμής συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, με το όνομα του Ντανιέλ Μπραγκάντσα να είναι εκείνο που.. παίζει τις τελευταίες ώρες.
 

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