Ολυμπιακός: Στα 10 εκατομμύρια ευρώ η πρόταση για Μπραγκάντσα, σύμφωνα με τη Record

Οι προσπάθειες ενίσχυσης του Ολυμπιακού στο χώρο της μεσαίας γραμμής συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, με το όνομα του Ντανιέλ Μπραγκάντσα να είναι εκείνο που.. παίζει τις τελευταίες ώρες.



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