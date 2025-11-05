Μενού

Ολυμπιακός: Στο Τσάμπιονς Λιγκ δεν μπορείς να τα κάνεις αυτά, ακόμη κι αν έχεις παίξει συγκλονιστικά

O Κ. Νικολακόπουλος εξηγεί στο blog του στο gazzetta γιατί ο Ολυμπιακός δεν πήρε τη νίκη που άξιζε χθες στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Ολυμπιακός - Champions League
Παίκτες του Ολυμπιακού στο ματς με την Αϊντχόφεν | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Χαιρόμασταν όλοι την συγκλονιστική εμφάνιση του Ολυμπιακού κόντρα στην PSV που πάει να πάρει φέτος τρίτο σερί πρωτάθλημα στην Ολλανδία και που παίζει για τρίτη συνεχόμενη σεζόν στο Τσάμπιονς Λιγκ, έχοντας προκρίσεις στα νοκ άουτ.

Αλλά στο τέλος λυπηθήκαμε όλοι από αυτό το γκολ στο 93’.

