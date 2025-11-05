Ολυμπιακός: Στο Τσάμπιονς Λιγκ δεν μπορείς να τα κάνεις αυτά, ακόμη κι αν έχεις παίξει συγκλονιστικά

Χαιρόμασταν όλοι την συγκλονιστική εμφάνιση του Ολυμπιακού κόντρα στην PSV που πάει να πάρει φέτος τρίτο σερί πρωτάθλημα στην Ολλανδία και που παίζει για τρίτη συνεχόμενη σεζόν στο Τσάμπιονς Λιγκ, έχοντας προκρίσεις στα νοκ άουτ.

Αλλά στο τέλος λυπηθήκαμε όλοι από αυτό το γκολ στο 93’.

