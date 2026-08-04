Ολυμπιακός: Τα διλήμματα του Μεντιλίμπαρ εν όψει Ναϊμέγκεν

Ημέρα πρεμιέρας για τον Ολυμπιακό, που ετοιμάζεται να ξεκινήσει τις επίσημες αγωνιστικές του υποχρεώσεις κόντρα στη Ναϊμέγκεν. Οι Ερυθρόλευκοι υποδέχονται σήμερα στις 21:00 τους Ολλανδούς στο «Γ.Καραϊσκάκης» στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις που παραχώρησε στη συνέντευξη Τύπου μίλησε για το τεράστιο κίνητρο που κρύβουν τέτοια παιχνίδια κι εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος εν όψει του ματς.
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