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Ολυμπιακός: Τα διλήμματα του Μεντιλίμπαρ εν όψει Ναϊμέγκεν

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ναϊμέγκεν στο Καραϊσκάκης στο πρώτο ματς για τον 3ο προκριματικό του Champions League, με τον Μεντιλίμπαρ να αφήνει ερωτηματικά για την 11άδα.

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Ολυμπιακός - Ροντινέι
Ο Ροντινέι σε ματς του Ολυμπιακού | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
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Ημέρα πρεμιέρας για τον Ολυμπιακό, που ετοιμάζεται να ξεκινήσει τις επίσημες αγωνιστικές του υποχρεώσεις κόντρα στη Ναϊμέγκεν. Οι Ερυθρόλευκοι υποδέχονται σήμερα στις 21:00 τους Ολλανδούς στο «Γ.Καραϊσκάκης» στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις που παραχώρησε στη συνέντευξη Τύπου μίλησε για το τεράστιο κίνητρο που κρύβουν τέτοια παιχνίδια κι εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος εν όψει του ματς.

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