Ολυμπιακός: Θα περάσει κι αυτό

Κάποια στιγμή θα φαινόταν. Οτιδήποτε διαφορετικό θα είχε ξεπεράσει τα όρια της μπασκετικής λογικής.
Ο Ολυμπιακός μπήκε απέναντι στην Εφές στο τελευταίο δίλεπτο, να παίξει ένα παιχνίδι που θα κριθεί κατοχή την κατοχή και βγήκε από αυτό με το κεφάλι σκυμμένο.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στη δικαιολογημένη και φανερή διά γυμνού οφθαλμού, κούραση των παικτών.
