Μενού

Ολυμπιακός: Τι λέει ο Μπαρτζώκας για επιστροφή του Φαλ - «Πραγματικά δεν ξέρω»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ρωτήθηκε για την κατάσταση του Μουστάφα Φαλ και το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του Γάλλου σέντερ στη δράση.

Reader symbol
Newsroom
Γιώργος Μπαρτζώκας
Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας | Eurokinissi/ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
  • Α-
  • Α+

Η αποστολή του Ολυμπιακού αναχώρησε για την Ισπανία, ενόψει της προσεχούς αναμέτρησης με τη Βαλένθια, στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής της EuroLeague, και ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στον Μουστάφα Φαλ και στο χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του Γάλλου σέντερ στην αγωνιστική δράση.

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» ρωτήθηκε για την κατάσταση του Φαλ και ανέφερε: «Ο Φαλ εδώ και κάποιες μέρες κάνει κανονικά προπονήσεις με την ομάδα, και στο 5 εναντίον 5.

Σιγά-σιγά μένει να έρθει σε καλή κατάσταση, ώστε να είναι κι αυτός ένας από τους παίκτες που θα χρησιμοποιήσουμε. Τώρα, πώς, με ποια συνθήκη, σε ποια διοργάνωση, ποια μέρα... δεν ξέρω πραγματικά».

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ