Ολυμπιακός: Τι συνέβη στην τελευταία επαναφορά του

Ο Ολυμπιακός μπορεί να μετέτρεψε σε... ντέρμπι την αναμέτρηση με τη Βίρτους Μπολόνια, αλλά κατάφερε να πάρει ένα πολύ σημαντικό «διπλό», με τον Άλεκ Πίτερς να πετυχαίνει δύο κρίσιμες βολές στο φινάλε.

Σε μία επαναφορά που σήκωσε αρκετή κουβέντα, με τη Βίρτους να διαμαρτύρεται για παράβαση πέντε δευτερολέπτων, στην εισαγωγική πάσα του Τάιλερ Ντόρσεϊ προς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Ντόρσεϊ δε βρήκε με ευκολία μία πάσα και πέταξε την μπάλα στον Μιλουτίνοφ ακριβώς στο όριο, με τον Ολυμπιακό τελικά να δίνει την μπάλα στον Πίτερς και εκείνος να ολοκληρώνει τη δουλειά.

