Ολυμπιακός: Ζήτησε αναβολή του ματς με τον Αστέρα - Έτσι διαμορφώνεται το πρόγραμμά του

Η απόφαση πάρθηκε και ο Ολυμπιακός ζήτησε αναβολή για τον αγώνα με τον Αστέρα και το Gazzetta σας παρουσιάζει το διαφοροποιημένο πρόγραμμα.

Ολυμπιακός - ΟΦΗ 3-0
Ολυμπιακός - ΟΦΗ 3-0 | ΜΑΡΙΛΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
Ο Ολυμπιακός ζήτησε την αναβολή του αγώνα με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη για την 17η αγωνιστική της Stoiximan Superleague και έτσι θα έχει αρκετές μέρες μεταξύ του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο και της Λεβερκούζεν στο Champions League για να προετοιμαστεί κατάλληλα.

Πρόκειται για δύο αναμετρήσεις που παίζουν βασικό ρόλο για τη συνέχεια στους δύο από τους τρεις στόχους της ομάδας, οπότε αποφασίστηκε να ζητηθεί αναβολή της μάχη με τους Αρκάδες.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
 

