«Ομάδα Καφενείο»: Βρεθήκαμε στο Γέρακα και ρωτήσαμε τους φιλάθλους για την πορεία του Ολυμπιακού στο Champions League

Η εκπομπή του Gazzetta «Ομάδα Καφενείο» επιστρέφει για τρίτη σεζόν και φέτος.

Η φετινή Stoiximan Super League υπόσχεται δράση και συγκινήσεις, με αρκετές ομάδες να μάχονται για τον τίτλο και ντέρμπι φωτιά σχεδόν κάθε αγωνιστική! Τα καφενεία και οι καφετέριες της χώρας αποτελούν έναν διαχρονικό προορισμό των ποδοσφαιρόφιλων και το Gazzetta πηγαίνει από περιοχή σε περιοχή, καταγράφοντας αντιδράσεις και προβλέψεις!

