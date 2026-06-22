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Ομπράντοβιτς: Ο Τσάπρας έβλεπε τη συνέντευξη του «βασιλιά» Ζέλικο

Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει επισκιάσει τα πάντα στον οργανισμό του Παναθηναϊκού και ο Τσάπρας δεν αποτελεί εξαίρεση.

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Ομπράντοβιτς
Ζέλικο Ομπράντοβιτς | Eurokinissi / Στέλιος Στεφάνου
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Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό και όλος ο οργανισμός συζητάει για τον «βασιλιά».

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός την Κυριακή καλωσόρισε τον «βασιλιά» στο σπίτι του και σήμερα ανέβασε ένα εκπληκτικό βίντεο με το νέο μεταγραφικό απόκτημα, τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα.

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