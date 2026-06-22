Συγκίνηση στο ΟΑΚΑ: Αποθεώνουν τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς με συνθήματα, καπνογόνα και αγκαλιές

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έφτασε το μεσημέρι της Δευτέρας (22/06) στο Telecom Center ώστε να ανακοινωθεί και επίσημα στο κλειστό του ΟΑΚΑ ενώπιον των φιλάθλων της ομάδας.

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency:

Να θυμίσουμε ότι έχει επιτραπεί η είσοδος στον κόσμο του «τριφυλλιού» από την ΚΑΕ και γέμισαν μεγάλη μερίδα της εξέδρας.

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Κατά τη συνέντευξη Τύπου οι πρώτες δηλώσεις του Ζελικο Ομπράντοβιτς ήταν οι εξής: «Πρώτα απ’ όλα, θέλω να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τη διοίκηση για την ευκαιρία να βρίσκομαι ξανά εδώ.

Ήταν πολύ εύκολο να καταλάβουμε ο ένας τον άλλον. Άλλωστε, ποτέ δεν χάθηκε η επικοινωνία μου με την οικογένεια Γιαννακόπουλου και τον Παναθηναϊκό.

Σας ευχαριστώ για την υποδοχή και για την ευκαιρία να επιστρέψω σε έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο. Είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη ευθύνη να βρίσκομαι ξανά εδώ».

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Είχε προηγηθεί το καλωσόρισμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου λέγοντας: «Το 2024 είχα πει ότι θα προσπαθήσουμε να ξανακάνουμε τον Παναθηναϊκό τη μεγαλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, κάποιοι μπορεί να αμφέβαλλαν. Κατακτήσαμε την EuroLeague, φέραμε το Final Four στην Ελλάδα, δημιουργήσαμε το καλύτερο γήπεδο της Ευρώπης και τώρα έρχεται η στιγμή να κλείσει ο κύκλος με τον πιο ιδανικό τρόπο.

Επιστρέφει ο κορυφαίος των κορυφαίων. Η αγάπη μας, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με τις περισσότερες και μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του Παναθηναϊκού.

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Σήμερα ο Ζέλικο επιστρέφει εκεί όπου ανήκει. Στην οικογένειά του.

Κόουτς, σε ευχαριστούμε για τα πάντα. Καλώς ήρθες σπίτι σου».