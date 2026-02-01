Ώρα μηδέν για τον Παναθηναϊκό...

Μενού

Ο Νίκος Παπαδογιάννης σχολιάζει το στραπάτσο του Παναθηναϊκού στο Παλέ και την εικόνα κατάρρευσης των τελευταίων εβδομάδων, δίχως να παραλείπει τα γλυκόλογα για τον Άρη.

Λέω και ξαναλέω και γράφω και ξαναγράφω, ότι αν το ελληνικό πρωτάθλημα νεκραναστηθεί από την τέφρα του, το σύνθημα θα το δώσει η Θεσσαλονίκη. Όχι με τον Άρη ή με τον ΠΑΟΚ, αλλά με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ μαζί. Ο ένας τραβάει τον άλλον, ο Χσιάο τον Μυστακίδη και ο Μυστακίδης τον Χσιάο, και τα δύο χέρια νίπτουν μαζί το πρόσωπο.

Ο ΠΑΟΚ άγγιξε τη νίκη επί του Παναθηναϊκού αλλά νικήθηκε από τον εαυτό του, ενώ ο Άρης άγγιξε τη νίκη επί του Παναθηναϊκού, την άφησε να ξεγλιστρήσει από τα δάχτυλά του και την άρπαξε ξανά μέσα από τα δόντια της ήττας. Όπως βλέπετε στη φράση που προηγήθηκε, εάν ο ονομαστής είναι η Θεσσαλονίκη, κοινός παρονομαστής είναι ο Παναθηναϊκός.

