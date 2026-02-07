Σε εποχές σαν αυτή που διανύουμε στο σύγχρονο ευρωπαϊκό μπάσκετ, με τους προέδρους των ομάδων να επενδύουν δεκάδες εκατομμύρια με μοναδικό στόχο την κατάκτηση του τροπαίου της Ευρωλίγκας και με δεδομένη «χασούρα» οικονομική στο τέλος της χρονιάς, τα όσα συνέβαιναν στις αρχές της δεκαετίας του 1990 στο ελληνικό μπάσκετ, μοιάζουν «διαστημικά».

Τη σεζόν 1991-92, ο Ολυμπιακός έμπαινε σε μια νέα εποχή, με τον Γιάννη Ιωαννίδη στο (αγωνιστικό) τιμόνι του και με τον Σωκράτη Κόκκαλη να αναλαμβάνει την προεδρία της ερυθρόλευκής ομάδας, που είχε καταντήσει «νάνος» απέναντι στα μεγαθήρια του μπάσκετ της Θεσσαλονίκης.

Ο Παναθηναϊκός από την άλλη, διάνυε το δικό του τέλος εποχής, έχοντας ένα ρόστερ που περιλάμβανε από γερόλυκους, όπως ο Ντέιβιντ Στεργάκος και ο Μηνάς Γκέκος, ανερχόμενα ταλέντα (Νίκος Οικονόμου, Φραγκίσκος Αλβέρτης) ως και τον Αντόνιο Ντέιβις, που αψηφούσε την βαρύτητα στα καρφώματα του, κάνοντας το δικό του «αγροτικό» πριν βρεθεί στο NBA.

Ο Παναθηναϊκός εκείνη τη χρονιά χρησιμοποίησε το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ) ως έδρα, τόσο για τους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος όσο και για το Κύπελλο Κόρατς. Ο «Τάφος του Ινδού» βρισκόταν σε διαδικασία ανακαίνισης και η ομάδα του Τριφυλλιού είχε ανάγκη από ένα μεγάλο γήπεδο, σε μια εποχή που ήδη είχαν γίνει σοβαρές επενδύσεις τόσο στην πρόσληψη προπονητή (Ζέλικο Παβλίσεβιτς), όσο και στην απόκτηση παικτών (Ντέιβις)

Συνολικά, οι αγώνες που έδωσε με έδρα το ΣΕΦ ήταν:

11 αγώνες στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος (ρεκόρ 6-5).

του πρωταθλήματος (ρεκόρ 6-5). 3 αγώνες στη φάση των ομίλων του Κυπέλλου Κόρατς (εναντίον της Μεσαντζέρο Ρόμα, της Ζαντάρ και της Χάποελ Τελ Αβίβ).

(εναντίον της Μεσαντζέρο Ρόμα, της Ζαντάρ και της Χάποελ Τελ Αβίβ). 2 αγώνες για το Κύπελλο Ελλάδας (μέχρι τον αποκλεισμό του).

Εκείνη τη χρονιά μάλιστα, το ΣΕΦ φιλοξένησε το ιστορικό "ντέρμπι της απεργίας" με τον Ολυμπιακό (6η αγωνιστική), όπου ο Παναθηναϊκός αγωνίστηκε ως γηπεδούχος σε ένα σχεδόν άδειο γήπεδο λόγω της αποχής των παικτών.

Αξίζει να τονίσουμε πως με την φανέλα της Ρόμα τότε, αγωνιζόταν και ο Ρικ Μαχόρν, ο οποίος προηγουμένως είχε περάσει από τους θρυλικούς Ντιτρόιτ Πίστονς.