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Ουκρανία - Ελλάδα 82-76: Κατώτερη των περιστάσεων η Εθνική - Σε κίνδυνο η πρόκριση

Η Εθνική ηττήθηκε 82-76 από την Ουκρανία στη Ρίγα. Η πρόκριση στο Παγκόσμιο δυσκολεύει και η νίκη με την Ισπανία είναι μονόδρομος.

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Ουκρανία - Ελλάδα - Μπάσκετ
Ουκρανία - Ελλάδα - Μπάσκετ | ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
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Η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων, γνωρίζοντας την ήττα με 82-76 από την Ουκρανία στη Ρίγα. Σε ένα παιχνίδι που χαρακτηριζόταν ως «must win» για τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Ελλάδα δεν κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό της και πλέον η υπόθεση πρόκριση δυσκολεύει υπερβολικά. Ο επόμενος αγώνας απέναντι στην Ισπανία αποκτά πλέον χαρακτήρα «τελικού επιβίωσης».

Από το ξεκίνημα του αγώνα, η ουκρανική ομάδα έδειξε μεγάλη σκληράδα. Ο προπονητής τους, Άιναρς Μπαγκάτσκις, εφάρμοσε πιεστική άμυνα με παγίδες στον Έλληνα πόιντ γκαρντ, αποδιοργανώνοντας την επίθεσή μας. Η Εθνική έχασε την ισορροπία της, γεγονός που επέτρεψε στους Ουκρανούς να χτίσουν διαφορά νωρίς, κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 24-19.

Στην προσπάθειά του να αλλάξει τη ροή του αγώνα, ο Βασίλης Σπανούλης ανακάτεψε την τράπουλα ρίχνοντας στη βασική πεντάδα τον Όμηρο Νετζήπογλου με ειδική αποστολή να περιορίσει τον Ουκρανό αστέρα Μιχάιλιουκ — μια τακτική που σε μεγάλο βαθμό απέδωσε. Την ίδια στιγμή, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο προσπαθούσε να δώσει ενέργεια στην ομάδα, η οποία όμως επιθετικά στηρίχθηκε σε χαμηλά ποσοστά (5/9 δίποντα και 3/9 τρίποντα στην αρχή του αγώνα), μην μπορώντας τελικά να αποφύγει τη μοιραία ήττα.

 

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