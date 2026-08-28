Η καταστροφική κατολίσθηση της περασμένης Τετάρτης στο Νεπάλ μετρά ήδη 579 νεκρούς, ενώ 1.924 είναι οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων.

Ανάμεσα στους αγνοούμενους εκατοντάδες είναι τουρίστες και ξένοι προσκυνητές αφού η φονική κατολίσθηση σημειώθηκε σε περιοχή μεταξύ του Νεπάλ και του Θιβέτ.

Οι κινεζικές αρχές έχουν ανακοινώσει από την πλευρά τους τον θάνατο πέντε ανθρώπων στο έδαφός τους στο Θιβέτ, αυξάνοντας στο εξής τον συνολικό προσωρινό απολογισμό από την καταστροφή αυτή σε τουλάχιστον 584 νεκρούς.

Τα σωστικά συνεργεία δίνουν σήμερα μάχη με τον χρόνο συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις τους σε μια προσπάθεια να βρουν διασωθέντες.

Νέα προειδοποίηση για πλημμύρες

Την ίδια ώρα, οι αρχές στο Νεπάλ εξέδωσαν νέα προειδοποίηση για «αυξημένες πλημμύρες», ενώ την Παρασκευή (28/8) σήμανε συναγερμός, καθώς λίμνη που σχηματίστηκε από κατολίσθηση στα σύνορα με την Κίνα άρχισε να υπερχειλίζει, αποτελώντας νέο κίνδυνο για τις περιοχές που είχαν πληγεί.

Η υπηρεσία πρόγνωσης πλημμυρών της χώρας ανέφερε ότι έλαβε πληροφορίες σχετικά με τις πλημμύρες από την κινεζική πλευρά. «Ο ποταμός Μπότε Κόσι έχει πάλι υποστεί αυξημένη πλημμύρα, οπότε οι κάτοικοι των παραποτάμιων περιοχών του ποταμού Τρισούλι (μέχρι το Μούγκλινγκ) καλούνται να παραμείνουν σε ασφαλείς τοποθεσίες, διατηρώντας υψηλή επαγρύπνηση μέχρι νεωτέρας», αναφέρεται σχετικά.

Φόβος για νέο κύμα πλημμυρών

Την ίδια στιγμή ο φόβος για νέο κύμα πλημμυρών δεν έχει εξαληφθεί. Οι Αρχές παρακολουθούν μια λίμνη που σχηματίστηκε μετά την καταστροφή καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να υπερχειλίσει.

Επιπλέον, νέα στοιχεία ενισχύουν τις ενδείξεις για τον ρόλο που μπορεί να έπαιξε η κατάρρευση παγετώνα στην εκδήλωση των πλημμυρών.

Το BBC Verify επιβεβαίωσε ότι δύο βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο είναι αυθεντικά και καταγράφουν μια μεγάλη κατολίσθηση σε παγετώνα των Ιμαλαΐων. Το περιστατικό εκτιμάται ότι συνδέεται με τα πλημμυρικά φαινόμενα που ακολούθησαν.

Τα βίντεο καταγράφηκαν από drone και δημοσιεύτηκαν στην κινεζική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Xiaohongshu. Σε αυτά φαίνεται η κατάρρευση κοντά στην κορυφή Λάνγκτανγκ Λίρουνγκ, σε υψόμετρο άνω των 7.200 μέτρων.

Οι εικόνες δείχνουν τεράστιες ποσότητες σκόνης να σηκώνονται δίπλα στις χιονισμένες κορυφές. Η περιοχή όπου σημειώθηκε η κατολίσθηση φαίνεται, σύμφωνα με τα στοιχεία, να συνδέεται με την πορεία των νερών που κατευθύνθηκαν προς τον ποταμό Τρισούλι.

Δείτε βίντεο με την κατάρρευση του παγετώνα:

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Τα βλέμματα στραμμένα σε δύο ακόμα παγετώνες της περιοχής

Μετά την κατάρρευση, οι Αρχές του Νεπάλ έχουν στρέψει την προσοχή τους σε δύο ακόμη παγετώνες που βρίσκονται κοντά στην περιοχή.

Αξιωματούχοι της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας εξετάζουν εικόνες που καταγράφηκαν από drone, σε ορισμένες από τις οποίες φαίνονται ρωγμές στους παγετώνες.

Οι ειδικοί, ωστόσο, επισημαίνουν ότι οι ρωγμές από μόνες τους δεν αποτελούν ένδειξη ότι επίκειται κατάρρευση. Μπορεί να πρόκειται για σχηματισμούς που έχουν δημιουργηθεί εδώ και πολλά χρόνια.

«Μετά το περιστατικό στον κοντινό παγετώνα, προσπαθούμε να παρακολουθούμε την κατάσταση όσο πιο στενά γίνεται», δήλωσε στο BBC ανώτερος αξιωματούχος της Υπηρεσίας Υδρολογίας και Μετεωρολογίας του Νεπάλ.

Παράλληλα, ειδικοί του Διεθνούς Κέντρου για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών (ICIMOD) αναφέρουν ότι οι δύο παγετώνες τροφοδοτούν τον ποταμό Λέντε, ο οποίος επίσης υπερχείλισε.

Ο Τσιάνγκονγκ Ζανγκ, επικεφαλής του τμήματος κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων του ICIMOD, δήλωσε ότι δορυφορικές εικόνες δείχνουν πως ένας από τους δύο παγετώνες μπορεί να διαθέτει σημαντική ποσότητα παγετώδους μάζας. Για τον λόγο αυτό, θεωρείται απαραίτητη η συνεχής παρακολούθηση και περαιτέρω αξιολόγησή του.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν επίσης για τους λεγόμενους κρεμαστούς παγετώνες, οι οποίοι βρίσκονται σε ιδιαίτερα απότομες πλαγιές και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς κινδύνους σε περίπτωση κατάρρευσης. Αντίστοιχη ήταν και η περίπτωση του τμήματος του παγετώνα που κατέρρευσε.