Μητσοτάκης: «Κατώτατος μισθός πάνω από 950 ευρώ πριν τις εκλογές - Η ΝΔ εγγυάται σταθερότητα και προκοπή»

Μιλώντας σε πολίτες στην Κοζάνη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε στο επίκεντρο της ομιλίας του την ενίσχυση του εισοδήματος, ενώ προανήγγειλε αύξηση του κατώτατου μισθού, μεγαλύτερη μάλιστα της αναμενόμενης.

Κάνοντας τον απολογισμό της κυβερνητικής συνέπειας στο προεκλογικό πρόγραμμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε χαρακτηριστικά: «Είχα υποσχεθεί το 2023 πως ο κατώτατος θα φτάσει τα 950 ευρώ. Σας το λέω με βεβαιότητα πως πριν τις εκλογές ο κατώτατος θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ».

Ο οδικός χάρτης της ΔΕΘ και η παραγωγή πλούτου

Ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) σε μία εβδομάδα, ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι θα παρουσιάσει τόσο το οικονομικό σχέδιο της κυβέρνησης για τον επόμενο χρόνο, όσο και τον ευρύτερο προγραμματισμό έως το 2030.

Η ΔΕΘ, όπως σημείωσε, θα αποτελέσει ευκαιρία για έναν «δίκαιο απολογισμό» των κυβερνητικών πεπραγμένων και της συνέπειας στις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί, αλλά και για τη συζήτηση γύρω από το μέλλον.

Έθεσε, παράλληλα, ως βασική προϋπόθεση για τη στήριξη της κοινωνίας την ύπαρξη «γερών θεμελίων».

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, για να μπορέσει να δοθεί πλούτος στους πολίτες, πρέπει πρώτα αυτός να δημιουργηθεί, υπογραμμίζοντας πως αυτή είναι και η ειδοποιός διαφορά της κυβέρνησης από τα υπόλοιπα κόμματα. Στόχος, ανέφερε, είναι η συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη και σε κάθε γωνιά της χώρας.

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Μήνυμα σταθερότητας από την Κοζάνη

Αναφερόμενος στο πολιτικό σκηνικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε πως η Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται τη σταθερότητα και την προκοπή.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Η ΝΔ είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και σταθερότητα και προκοπή,απέναντι μας είναι κόμματα που έχουν μια αποστολή να φύγει η ΝΔ και ο Μητσοτάκης, χωρίς σχέδιο, σαν να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με ένα μαγικό σχέδιο.

Οι πολίτες έχουν και μνήμη και κρίση και θα αναγνωρίσουν στη ΝΔ ότι μπορεί να κρατήσει το τιμόνι της χώρας σε πολύ δύσκολους γεωπολιτικούς καιρούς και να εγγυηθεί σε κάθε ελληνίδα και κάθε έλληνα ένα πολύ καλύτερο μέλλον».

Οπρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Δυτική Μακεδονία, επισκέφθηκε το μεσημέρι την υπό κατασκευή μονάδα ΣΗΘΥΑ (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης) της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα, στον χώρο του πρώην ΑΗΣ (Ατμοηλεκτρικού Σταθμού) Καρδιάς.

Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, ξεναγήθηκε από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Γιώργο Στάσση στο εργοτάξιο της μονάδας ΣΗΘΥΑ, επένδυση προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτούμενη εξ ολοκλήρου από την επιχείρηση.

Μητσοτάκης για ΔΕΗ: «Ασπίδα κατά της ακρίβειας το φθηνότερο ρεύμα - Έρχονται καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας»

Η μονάδα πρόκειται να καλύψει απρόσκοπτα τις ανάγκες τηλεθέρμανσης της ευρύτερης περιοχής (Κοζάνη, Εορδαία, Αμύνταιο) σε ανταγωνιστικό κόστος, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα των Δημοτικών Επιχειρήσεων Τηλεθέρμανσης στη μεταλιγνιτική εποχή, και θα τεθεί σταδιακά σε λειτουργία έως το τέλος του 2026.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για το σύνολο των επενδύσεων της ΔΕΗ στον χώρο του πρώην ΑΗΣ Καρδιάς, που περιλαμβάνουν μονάδα αντλησιοταμίευσης 350 MW, μπαταρίες 50 MW, ηλεκτρολέβητες και σύγχρονους πυκνωτές για την ευστάθεια του δικτύου.

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Τον πρωθυπουργό συνόδευαν, επίσης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός Εσωτερικών για θέματα Μακεδονίας-Θράκης Κώστας Γκιουλέκας, οι Βουλευτές Κοζάνης Στάθης Κωνσταντινίδης και Μιχάλης Παπαδόπουλος και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης.

Μετά την ξενάγηση στο εργοτάξιο ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Η πραγματικότητα έρχεται να διαψεύσει αυτούς οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία.

Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ σήμερα την καινούργια μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, η οποία και θα καλύψει, με σταθερό και προβλέψιμο τρόπο, τις ανάγκες τηλεθέρμανσης της ευρύτερης περιοχής.

Η ΔΕΗ, όμως, εξακολουθεί να είναι παρούσα στη Δυτική Μακεδονία, επενδύοντας στο μέλλον και σε ένα σύνθετο σχήμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, από αντλησιοταμίευση και από φυσικό αέριο.

Θέλω με την ευκαιρία αυτή να συγχαρώ και το Υπουργείο Περιβάλλοντος αλλά και τη διοίκηση της επιχείρησης, διότι πράγματι η ΔΕΗ έχει μετατραπεί σε έναν εθνικό πρωταγωνιστή, που μπορεί να επεκτείνει τη δραστηριότητά του και πέραν των ορίων της πατρίδας μας.

Αλλά, πρωτίστως, μία υγιής και κερδοφόρος ΔΕΗ είναι αυτή η οποία επιτρέπει στην επιχείρηση να στηρίξει την κοινωνία, να στηρίξει την οικονομία με ανταγωνιστικές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος, κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι και το βασικό ζητούμενο σε μία εποχή όπου η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Συνολικά, η ΔΕΗ -και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και γι’ αυτό πολύ περισσότερο τους επόμενους μήνες- θα δημιουργήσει πολλές θέσεις απασχόλησης εδώ, στη Δυτική Μακεδονία, οι οποίες θα έρθουν να προστεθούν στις πολύ σημαντικές επενδύσεις οι οποίες ήδη δρομολογούνται στην ευρύτερη περιοχή.

Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι σε λίγα χρόνια από τώρα το ισοζύγιο απασχόλησης συνολικά στη Δυτική Μακεδονία θα είναι θετικό. Θα έχουν δημιουργηθεί πολύ περισσότερες και πιο καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας από αυτές οι οποίες χάθηκαν ως αποτέλεσμα της μετάβασης μακριά από τον λιγνίτη, σε μία καινούργια, καθαρή μορφή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας».