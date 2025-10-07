Μενού

Ουλμ - Πανιώνιος μπάσκετ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Πανιώνιος αντιμετωπίζει στη Γερμανία (07/10) την Ουλμ για το Eurocup. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Στιγμιότυπο από τον αγώνα Πανιώνιος - Περιστέρι | Eurokinissi/ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Ο Πανιώνιος αγωνίζεται στη Γερμανία κόντρα στην Ουλμ (7/10, 20:00) στη δεύτερη αγωνιστική του Eurocup με τζάμπολ στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.
Η ομάδα του Λούκα Παβίτσεβιτς στοχεύει να διπλασιάσει τις νίκες της στη διοργάνωση καθώς στην πρεμιέρα επικράτησε στο κλειστό της Γλυφάδας της Κέμνιτζ στην παράταση.

Απέναντι στους «κυανέρυθρους» βρίσκεται η φορμαρισμένη Ουλμ που βρίσκεται στην κορυφή του γερμανικού πρωταθλήματος με τρεις νίκες σε τρία ματς ενώ στην πρεμιέρα νίκησε στην Τουρκία την Τουρκ Τέλεκομ.ς

Η βαθμολογία

  1. Μπουργκ 1-0
  2. Μπούντουτσνοστ 1-0
  3. Λιετκαμπέλις 1-0
  4. Ουλμ 1-0
  5. Πανιώνιος 1-0
  6. Κέμνιτζ 0-1
  7. Τουρκ Τέλεκομ 0-1
  8. Μπεσίκτας 0-1
  9. Λόντον Λάιονς 0-1
  10. Τρέντο 0-1

