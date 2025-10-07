Ουλμ - Πανιώνιος μπάσκετ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Πανιώνιος αγωνίζεται στη Γερμανία κόντρα στην Ουλμ (7/10, 20:00) στη δεύτερη αγωνιστική του Eurocup με τζάμπολ στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.
Η ομάδα του Λούκα Παβίτσεβιτς στοχεύει να διπλασιάσει τις νίκες της στη διοργάνωση καθώς στην πρεμιέρα επικράτησε στο κλειστό της Γλυφάδας της Κέμνιτζ στην παράταση.
Απέναντι στους «κυανέρυθρους» βρίσκεται η φορμαρισμένη Ουλμ που βρίσκεται στην κορυφή του γερμανικού πρωταθλήματος με τρεις νίκες σε τρία ματς ενώ στην πρεμιέρα νίκησε στην Τουρκία την Τουρκ Τέλεκομ.ς
Η βαθμολογία
- Μπουργκ 1-0
- Μπούντουτσνοστ 1-0
- Λιετκαμπέλις 1-0
- Ουλμ 1-0
- Πανιώνιος 1-0
- Κέμνιτζ 0-1
- Τουρκ Τέλεκομ 0-1
- Μπεσίκτας 0-1
- Λόντον Λάιονς 0-1
- Τρέντο 0-1
