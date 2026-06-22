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Ουρουγουάη - Πράσινο Ακρωτήρι 2-2: Ισοπαλία σαν νίκη για τους «Δαυίδ» του Μουντιάλ

Μία ακόμη σπουδαία ισοπαλία για το Πράσινο Ακρωτήρι, που κράτησε στο 2-2 την Ουρουγουάη για έναν ακόμα πόντο.

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Πράσινο Ακρωτήρι Μουντιάλ
Πράσινο Ακρωτήρι | Getty
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Μετά την Ισπανία, το Πράσινο Ακρωτήρι τέβαλε «λουρί» και στην Ουρουγουάη! Η ομάδα του Μπουμπίστα κράτησε στο 2-2 τους Νοτιοαμερικάνους και παραμένει αήττητη, ενώ με νίκη απέναντι στη Σαουδική Αραβία την τελευταία αγωνιστικά θα συνεχίσει στα νοκ άουτ του Μουντιάλ 2026.

Η Σελέστε μπήκε πιο δυνατά στο ματς και είδε τον Βαλβέρδε να σουτάρει λίγο άουτ στο 14', εντούτοις επτά λεπτά αργότερα ήρθε το γκολ για τους Αφρικανούς, με τον Πίνα να σκοράρει με τρομερή εκτέλεση φάουλ και να σημειώνει το πρώτο τέρμα της ομάδας του στον θεσμό, γράφει το gazzetta.

Ουρουγουάη - Πράσινο Ακρωτήρι: Έτσι έπαιξαν

 Όλα έδειχναν ότι οι Μπλε Καρχαρίες θα πάνε στην ανάπαυλα προηγούμενοι στο σκορ, εντούτοις στο 44' ο Αραούχο ισοφάρισε με κοντινή προσπάθεια μετά από κεφαλιά του... Καμπράλ στο δοκάρι, ενώ στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Κανόμπιο σκόραρε από κοντά ύστερα από κεφαλιά του σκόρερ του πρώτου τέρματος και έφερε τούμπα το ματς!

Οι Αφρικανοί ωστόσο δεν πτοήθηκαν και στο 61' έφτασαν στην ισοφάριση, με τον νεοεισελθόντα Βαρέλα να εκμεταλλεύεται τα απίθανα αμυντικά λάθη των Ουρουγουανών και να σκοράρει για το 2-2. Το σουτ του Μοντέιρο για την ανατροπή στην ανατροπή δύο λεπτά αργότερα ήταν άστοχο, με τη Σελέστε να σκοράρει στο 68' αλλά το τέρμα να ακυρώνεται για οφσάιντ.

Όσο περνούσε η ώρα, οι παίκτες του Μαρσέλο Μπιέλσα πίεζαν για το 3-2, εντούτοις Βαλβέρδε (90') και Κανόμπιο (90+3') ήταν άστοχοι, με το 2-2 να αποτελεί εντέλει το τελικό αποτέλεσμα στο Μαϊάμι.

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