ΑΣ - ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Υπογράφηκε το μνημόνιο για το νέο γήπεδο στην Τούμπα

Η κοινή ανακοίνωση του ΑΣ ΠΑΟΚ και της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, που αφορά την υπογραφή μνημονίου συναντίληψης (MoU), για την κατασκευή του νέου γηπέδου στην Τούμπα αναφέρει:

«Σήμερα 26 Ιανουαρίου 2026, υπεγράφη από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, την εταιρία “Φωλιά του Δικέφαλου Αετού” και τoν ΑΣ ΠΑΟΚ το μνημόνιο συναντίληψης (MoU), που αφορά την κατασκευή του νέου γηπέδου στην Τούμπα.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr