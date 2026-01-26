Μενού

ΑΣ - ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Υπογράφηκε το μνημόνιο για το νέο γήπεδο στην Τούμπα

Με κοινή ανακοίνωσή τους ο ΑΣ ΠΑΟΚ, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και η εταιρία «Φωλιά του Δικέφαλου Αετού» γνωστοποίησαν την υπογραφή μνημονίου συναντίληψης (MoU), για την κατασκευή του νέου γηπέδου στην Τούμπα.

ΠΑΟΚ - Τούμπα
Το γήπεδο της Τούμπας | INTIME/ΚΑΡΑΜΒΑΛΑΣΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Η κοινή ανακοίνωση του ΑΣ ΠΑΟΚ και της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, που αφορά την υπογραφή μνημονίου συναντίληψης (MoU), για την κατασκευή του νέου γηπέδου στην Τούμπα αναφέρει:

«Σήμερα 26 Ιανουαρίου 2026, υπεγράφη από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, την εταιρία “Φωλιά του Δικέφαλου Αετού” και τoν ΑΣ ΠΑΟΚ το μνημόνιο συναντίληψης (MoU), που αφορά την κατασκευή του νέου γηπέδου στην Τούμπα.

