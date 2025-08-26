Πάφος - Ερυθρός Αστέρας: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η Πάφος είναι έτοιμη να γράψει ιστορία απόψε (26/08) κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, στη ρεβάνς των play off του Champions League με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 2.

Η πρωταθλήτρια Κύπρου πήρε μία σπουδαία νίκη στο Βελιγράδι με σκορ 2-1, στο πρώτο ματς και βρίσκεται ένα βήμα από την είσοδό της στο League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η κυπριακή ομάδα με μόλις 11 χρόνια ιστορίας, επικράτησε των Σέρβων με γκολ των Κορέια και Πεπέ και σκοπεύει απόψε να ολοκληρώσει το «θαύμα» και να πετύχει μία σπουδαία ευρωπαϊκή διάκριση.