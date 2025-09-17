Πάφος: Ποιος είναι ο άνδρας στο σήμα της κυπριακής ομάδας;

Η Πάφος, ομάδα από την Κύπρο, είναι ανάμεσα στις εκπλήξεις του φετινού Champions League, αφού με μία «μαγική πορεία» στα προκριματικά κατάφερε και πήρε την πρόκριση για τη League Phase, όπου στην πρώτη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Παρά τη μικρή της ιστορία, μόλις 11 χρονών ομάδα, η Πάφος «κουβαλάει» μία μεγάλη ιστορία, καθώς στο έμβλημά της αποτυπώνεται το πρόσωπο ενός ήρωα του κυπριακού αγώνα για ανεξαρτησία.

Σύμφωνα με το gazzetta.gr, στο έμβλημα είναι ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, ο οποίος γεννήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 1938 στο χωριό Τσάδα, της Πάφου.

Πάφος: Η ιστορία του Ευαγόρα Παλληκαρίδη

Από τα μαθητικά του χρόνια υπήρξε αγωνιστής, καθώς στα 15 του, το 1953, κατέβασε και τεμάχισε την αγγλική σημαία στο Κολέγιο της Πάφου, την ημέρα που η Βασίλισσα Ελισάβετ είχε τη στέψη της στο Λονδίνο.

Αυτή η κίνησή του, ήταν το έναυσμα μαζικών διαδηλώσεων που ματαίωσαν εορτασμούς, οι οποίοι είχαν οργανωθεί από τους Άγγλους στην Πάφο.

Δεν πέρασαν καλά καλά δύο χρόνια και το 1955 ο ήρωάς μας, συλλαμβάνεται και πάλι ως μέλος της νεολαίας της ΕΟΚΑ, επειδή συμμετείχε σε παράνομη πορεία για την υπόθεση του πλοιαρίου «Άγιος Γεώργιος».

Στις 18 Δεκεμβρίου 1956, έρχεται η τρίτη και η τελευταία σύλληψή του. Ο Ευαγόρας πιάστηκε με οπλοπολυβόλο και γεμιστήρες και πήγε σε δίκη. «Γνωρίζω ότι θα με κρεμάσετε. Ό,τι έκαμα, το έκαμα ως Έλλην Κύπριος, όστις ζητεί την Ελευθερίαν του. Τίποτα άλλο.» είπε ο ίδιος, υπερασπιζόμενος τον εαυτό του.

Οι ψυχροί Άγγλοι δικαστές δεν υπολόγισαν τίποτα και επέβαλαν χωρίς καμιά ντροπή την εσχάτη των ποινών.

Λίγο πριν πλησιάσει η μέρα της εκτέλεσης ο Ευαγόρας στο τελευταίο του γράμμα έδειξε για ακόμα μια φορά την τεράστια καρδιά του.

«Θ’ ακολουθήσω με θάρρος τη μοίρα μου. Ίσως αυτό να ‘ναι το τελευταίο μου γράμμα. Μα πάλι δεν πειράζει. Δεν λυπάμαι για τίποτα. Ας χάσω το καθετί. Μια φορά κανείς πεθαίνει. Θα βαδίσω χαρούμενος στην τελευταία μου κατοικία. Τι σήμερα, τι αύριο; Όλοι πεθαίνουν μια μέρα. Είναι καλό πράγμα να πεθαίνει κανείς για την Ελλάδα. Ώρα 7:30. Η πιο όμορφη μέρα της ζωής μου. Η πιο όμορφη ώρα. Μη ρωτάτε γιατί.»

Δυο λεπτά πριν εκτελεστεί τραγούδησε τον Εθνικό ύμνο. Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης απαγχονίστηκε στις 14 Μαρτίου 1957. Θάφτηκε μέσα στις φυλακές, στα λεγόμενα «Φυλακισμένα Μνήματα» της Λευκωσίας και πέρασε στην αιωνιότητα.