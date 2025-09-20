Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Γιατί οι Κινέζες βαδίστριες αγωνίζονται με τον αφαλό καλυμμένο

Στις περισσότερες διοργανώσεις βάδην είναι συνηθισμένο να βλέπει κανείς Κινέζες αθλήτριες να αγωνίζονται με τον αφαλό τους καλυμμένο, είτε με αυτοκόλλητο επίθεμα είτε με ταινία κινησιοθεραπείας. Δεν πρόκειται για ιατρική ανάγκη, αλλά για πολιτισμικό έθιμο, αφού σύμφωνα με παραδοσιακές πεποιθήσεις της κινεζικής κοινωνίας, ο αφαλός θεωρείται «πύλη εισόδου» για την κακή ενέργεια. Ετσι, καλύπτοντας τον, οι αθλήτριες στοχεύουν να διατηρήσουν τις «καλές δονήσεις» κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Η πιο πρόσφατη αθλήτρια που το εφάρμοσε ήταν η Λι Πενγκ, στα 35 χλμ. βάδην στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Τόκιο, όπου τερμάτισε 4η, μόλις ένα βήμα από το βάθρο, με προσωπικό ρεκόρ 2:43:29.

