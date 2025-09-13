Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Με άνεση στον τελικό ο Καραλής

Με εντυπωσιακή παρουσία στον προκριματικό, ο Εμμανουήλ Καραλής εξασφάλισε τη συμμετοχή του στον πρώτο τελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ανοιχτού στίβου της καριέρας του.

O Καραλής ξεκίνησε απευθείας στα 5.55μ, παρακάμπτοντας το αρχικό ύψος των 5.40μ, και πέρασε το πρώτο του άλμα με χαρακτηριστική ευκολία. Στη συνέχεια, άφησε τα 5.70μ και δοκίμασε στα 5.75μ, όπου πραγματοποίησε ένα άψογο, υψηλό άλμα που τον έστειλε στον τελικό.

Δεν χρειάστηκε να επιχειρήσει άλλα άλματα, καθώς το 5.75μ αποδείχθηκε αρκετό για να του δώσει την πρόκριση.

Ο Καραλής έκανε το πρώτο σημαντικό βήμα και πλέον στοχεύει στο μοναδικό βάθρο που του λείπει. Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 13:49.

Πηγή: gazzetta.gr.