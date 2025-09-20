Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Πέμπτη θέση στον κόσμο η Ελίνα Τζένγκο στο Τόκιο

Την πέμπτη θέση στον κόσμο κατέκτησε η Ελίνα Τζένγκο, στον ακοντισμό γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Τόκιο.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, και μέλος της Team Future της Bwin, ξεκίνησε τον αγώνα της με μία καλή βολή στα 62.72μ που την έφερε στην πρώτη τριάδα ενώ στη δεύτερη προσπάθειά της έριξε 61.45μ. Στην τρίτη της προσπάθεια, έστειλε το ακόντιο στα 58.38μ, και μετά την ολοκλήρωσή της ήταν στην τέταρτη θέση.

Στην τέταρτη βολή της το ακόντιο «καρφώθηκε» στα 60.28μ και λίγο αργότερα η Λετονή Σιετίνα την «πέταξε» στην πέμπτη θέση.

