«Πάγωσε» ο Μαρσιάλ στην παρουσίασή του από τη Μοντερέι: Χτύπησε συναγερμός για σεισμό και τρόμαξε

Έγινε στο πλαίσιο της ετήσιας εθνικής άσκησης ετοιμότητας στο Μεξικό!

Marsial
Τρόμαξε ο Αντονί Μαρσιάλ | X/Claro Sports
Απρόοπτο συνέβη, κατά την επίσημη παρουσίαση του Αντονί Μαρσιάλ στη Μοντερέι του Μεξικό, το οποίο σάστισε προς στιγμήν τον Γάλλο σταρ.

Ο 29χρονος πρώην παίκτης της ΑΕΚ, η οποία τον πούλησε στους Μεξικανούς, ελαφρύνοντας το μπάτζετ της από τα 7 εκατομμύρια ευρώ που θα της κόστιζε για τα επόμενα δύο χρόνια, κατά την επίσημη παρουσίασή του, ξαφνικά «πάγωσε» όταν άκουσε να βαράνε τα κινητά των παρευρισκομένων.

Ήταν το αντίστοιχο 112, συναγερμός που ειδοποιούσε για σεισμό. 

Ο Μαρσιάλ δεν ήξερε τι συνέβαινε και σάστισε προς στιγμήν, ωστόσο όλοι οι υπόλοιποι ήταν ψύχραιμοι, καθώς έγινε στο πλαίσιο της ετήσιας εθνικής άσκησης ετοιμότητας στο Μεξικό!
 

