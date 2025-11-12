Μενού

«Πάγωσε» το ΣΕΦ μετά τον νέο τραυματισμό του Έβανς

Ο Κίναν Έβανς αποχώρησε υποβασταζόμενος από το ΣΕΦ.

Ο Κίναν Έβανς στάθηκε εξαιρετικά άτυχος, καθώς αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παρκέ μόλις ένα λεπτό και 16 δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στον αγώνα.

Η επιστροφή του Αμερικανού γκαρντ στην EuroLeague ήταν ιδιαίτερα αναμενόμενη, μετά την επανεμφάνισή του στο ελληνικό πρωτάθλημα απέναντι στην Καρδίτσα την περασμένη Κυριακή. Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε τη Ζάλγκιρις, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να τον συμπεριλαμβάνει στη δεκάδα, ύστερα από τον τραυματισμό του Φρανκ Νιλικίνα.

Ωστόσο, η χαρά της επιστροφής του μετατράπηκε σε σιγή και ανησυχία, καθώς, μετά από 580 ημέρες μακριά από τη EuroLeague, ο Έβανς πρόλαβε να αγωνιστεί μόλις για λίγο περισσότερο από ένα λεπτό. Καθώς αποχωρούσε υποβασταζόμενος, ακούστηκε να λέει στους συμπαίκτες του: «Απίστευτο…», αποτυπώνοντας την απογοήτευσή του για τη νέα ατυχία, όπως μεταδίδει το gazzetta.gr.

