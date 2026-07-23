Πάκσι - Παναθηναϊκός 1-2: Με το ένα πόδι στην επόμενη φάση το «τριφύλλι»

Ο Παναθηναϊκός έκανε ένα σημαντικό βήμα για να περάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, αφού νίκησε την Πάκσι στην Ουγγαρία με 2-1.
Ήταν καλύτερος σε όλο το παιχνίδι και δημιούργησε πολλές ευκαιρίες για να πετύχει περισσότερα γκολ, αλλά δεν τις αξιοποίησε. Το πρώτο γκολ ήρθε λίγο πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο από αυτογκόλ της Πάκσι. Στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου ο Σαντίνο Αντίνο έκανε το 2-0 για τον Παναθηναϊκό.
Παρότι οι «πράσινοι» έχασαν ευκαιρίες για να κάνουν το 3-0, η Πάκσι μείωσε σε 2-1 με γκολ του Μπόντε.
Έτσι, ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη και έχει πλέον το προβάδισμα για την πρόκριση.
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