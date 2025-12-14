Παναιτωλικός - ΑΕΚ 0-5: Σαρωτική η ομάδα του Νίκολιτς με σούπερ Λιούμπισιτς

Η ΑΕΚ συνεχίζει την προέλασή της και έφτασε τις οκτώ συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις μετά το εμφατικό 5-0 επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο.

Εμφάνιση καριέρας από τον Λιούμπισιτς που πέτυχε 2 γκολ, μοίρασε 2 ασίστ (Πινέδα, Ζοάο Μάριο) ενώ είχε και δοκάρι.

Η Ένωση, όπως μεταδίδει το gazzetta.gr, με εξαιρετική ανάπτυξη έβαλε τις βάσεις της νίκης από το πρώτο μέρος με τον Λιούμπισιτς να... σερβίρει γκολ σε Πινέδα και Ζοάο Μάριο, ενώ στο δεύτερο μέρος με δύο προσωπικά τέρματα ο μεταμορφωμένος Αυστροκροάτης χαφ ανέβασε κι άλλο τον δείκτη του σκορ με τους κιτρινόμαυρους να περνάνε με αέρινη εμφάνιση από το Αγρίνιο.

Ο Χρυσόπουλος με το πρώτο του τέρμα με τη φανέλα ήταν εκείνος που διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Παναιτωλικός – ΑΕΚ: Έτσι ξεκίνησαν

Ο Γιάννης Αναστασίου στον Παναιτωλικό ξεκίνησε με τον Τσάβες στην εστία, τους Μανρίκε, Ουνάι Γκαρσία, Κόγιτς και Σιέλη στην άμυνα, τους Μπουχαλάκη, Εστεμπάν και Ματσάν στον άξονα, τους Μίχαλακ και Σμυρλή στα δύο άκρα και τον Άλεξιτς προωθημένο. Για την ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς έδωσε φανέλα βασικού στον Λιούμπισιτς, ενώ οι υπόλοιπες δέκα επιλογές ήταν οι αναμενόμενες. Στο τέρμα ήταν ο Στρακόσα, οι Πένραϊς, Ρέλβας, Βίντα και Ρότα συνέθεταν την αμυντική τετράδα, με τους Μαρίν και Πινέδα δίδυμο στα χαφ και τον Καλοσκάμη μπροστά τους. Οι Ζοάο Μάριο και Λιούμπισιτς ήταν αριστερά και δεξιά αντίστοιχα και στην κορυφή της επίθεσης ο Γιόβιτς.

Απόλυτη κυριαρχία της ΑΕΚ και 0-2 με Πινέδα και Ζοάο Μάριο

Η ΑΕΚ μπήκε με τη φόρα του νικηφόρου σερί και τη φόρμα που τη συνόδευε και μετά το πρώτο δεκάλεπτο, με πίεση, εξαιρετική ανάπτυξη και ένταση στο παιχνίδι κυριάρχησε απόλυτα και πήγε στα αποδυτήρια ούσα μπροστά στο σκορ με 0-2. Στο 10' μια σέντρα σουτ του Λιούμπισιτς κατέληξε στο κάθετο δοκάρι με την Ένωση να ανεβάζει απόδοση όλο και περισσότερο καθώς κυλούσαν τα λεπτά και να ανοίγει το σκορ στο 26'. Μετά από λάθος του Τσάβες και ανάκτηση του Λιούμπισιτς, ο Αυστροκροάτης έβγαλε τον Καλοσκάμη τετ α τετ, αυτός δεν μπόρεσε να νικήσει τον Τσάβες, ο Λιούμπισιτς πήρε το ριμπάουντ και έκανε την κεφαλιά δίνοντας ασίστ για τον Πινέδα, ο οποίος από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Οι κιτρινόμαυροι αναπτύσσονταν άψογα βάζοντας την μπάλα κάτω και ένα εξαιρετικό χτίσιμο επίθεσης στο 34' έφερε το 0-2. Ο Ζοάο Μάριο τροφοδότησε τον Λιούμπισιτς από αριστερά και αυτός βρήκε τον Πορτογάλο που είχε πατήσει μέσα στην περιοχή, με τον τελευταίο να πιάνει ένα φοβερό πλασέ και να σκοράρει το δεύτερο γκολ της Ένωσης, με τον Λιούμπισιτς να καταγράφει τη δεύτερη ασίστ του στο ματς. Ο Παναιτωλικός απείλησε για πρώτη φορά στο 41' όταν η ΑΕΚ αγωνιζόταν με δέκα παίκτες καθώς ο Ρέλβας δεχόταν τις πρώτες βοήθειες, με τον Μίχαλακ να πιάνει το πλασέ από πλάγια θέση, αλλά την μπάλα να περνάει δίπλα από το κάθετο του Στρακόσα. Η ΑΕΚ έκλεισε το πρώτο μέρος αγγίζοντας και ένα τρίτο γκολ στο 44' με τον Πινέδα, αλλά ο Μεξικανός από πλεονεκτική θέση δεν μπόρεσε να νικήσει τον Τσάβες.

Τρομερός Λιούμπισιτς με δύο γκολ και δύο ασίστ και «πεντάρα» από την ΑΕΚ

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους ο Αναστασίου προχώρησε σε δύο αλλαγές για τον Παναιτωλικό με τους Αγαπάκη και Νικολάου αντί των Μπουχαλάκη και Σμυρλή, ενώ ο Ρέλβας παρότι είχε νιώσει ενοχλήσεις στο πρώτο μέρος συνέχισε κανονικά πλάι στον Βίντα στο κέντρο της άμυνας. Στο 49' η ΑΕΚ πλησίασε ξανά σε τρίτο τέρμα, με τον Λιούμπισιτς από θέση βολής να βλέπει την προσπάθειά του να μπλοκάρεται από τον Τσάβες. Ο Παναιτωλικός άρχισε να παίρνει μέτρα στο γήπεδο ψάχνοντας τρόπο να μπει στο ματς, χωρίς ωστόσο να απειλεί ουσιαστικά, με ένα σουτ του Κόγιτς στο 55' να μην ανησυχεί τον Στρακόσα. Η ΑΕΚ παρότι είχε δώσει χώρο στον Παναιτωλικό έφτασε στο 0-3 στο 62' συνεχίζοντας να αναπτύσσεται πανέμορφα πάνω στο χορτάρι. Με ένα απίθανο χτίσιμο επίθεσης για ακόμα μια φορά, η μπάλα έφτασε δεξιά στον Λιούμπισιτς, ο οποίος με ένα άψογο πλασέ χρίστηκε και σκόρερ, στέλνοντας την μπάλα συστημένη στη γωνία του Τσάβες.

Ο Λιούμπισιτς ήταν μεταμορφωμένος στα επίπεδα του... εξωγήινου και τρία λεπτά αργότερα βρήκε και δεύτερο γκολ ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 0-4. Ο Ζοάο Μάριο άνοιξε δεξιά για τον Ρότα, αυτός έκανε το γύρισμα και ο Αυστροκροάτης πλάσαρε στα δίχτυα, με την ΑΕΚ να στήνει πάρτι στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου του Αγρινίου. Ο Νίκολιτς όπως ήταν απόλυτα λογικό προχώρησε σε αλλαγές για να δώσει ανάσες στους παίκτες του με τους Ρέλβας, Μαρίν και Γιόβιτς να δίνουν τις θέσεις τους στους Χρυσόπουλο, Γκρούγιτς και Ελίασον.

Ο Σουηδός εξτρέμ στο 77' με ένα γλυκό γέμισμα σε εκτέλεση φάουλ έφερε την μπάλα μέσα στην περιοχή του Παναιτωλικού και ο Χρυσόπουλος με προβολή έγραψε το 0-5 σημειώνοντας το πρώτο του τέρμα με την κιτρινόμαυρη φανέλα. Η Ένωση δεν σταματιόταν και θα μπορούσε να είχε φτάσει και σε έκτο τέρμα στο 86' όταν ο Κοϊτά έπιασε το σουτ, ο Τσάβες απέκρουσε και με τη βοήθεια του οριζόντιου δοκαριού δεν είδε την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα στην τελευταία φάση του ματς.

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Μανρίκε, Ουνάι Γκαρσία, Κόγιτς (89' Μάνος), Σιέλης, Μπουχαλάκης (46' Αγαπάκης), Εστεμπάν (72' Μπελεβώνης), Ματσάν, Μίχαλακ, Σμυρλής (46' Νικολάου), Άλεξιτς (72' Άλεξιτς)

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πένραϊς (80' Πήλιος), Ρέλβας (68' Χρυσόπουλος), Βίντα, Ρότα, Μαρίν (68' Γκρούγιτς), Πινέδα, Λιούμπισιτς, Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης (63' Κοϊτά), Γιόβιτς (68' Ελίασον)