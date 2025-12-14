Παναιτωλικός - ΑΕΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η ΑΕΚ απέναντι στον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο σήμερα (14/12) για την 14η αγωνιστική της Super league με σέντρα στις 17:30 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 1.

Η Ένωση προέρχεται από το μεγάλο διπλό στη Σαμσούντα με το οποίο σφράγισε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League ενώ στο πρωτάθλημα από ευρεία νίκη με 4-1 επί του Ατρόμητου, που την διατηρεί στην τρίτη θέση με 31 βαθμούς.

Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, είναι 9η με 15 βαθμούς και την περασμένη αγωνιστική νίκησε στις Σέρρες την τοπική ομάδα με 1-0. Απόντες για τους γηπεδούχους οι Χάρης Μαυρίας και Σωτήρης Κουντούρης.

Η βαθμολογία

Ολυμπιακός 30-7 34 ΠΑΟΚ 29-10 32 ΑΕΚ 19-10 31 Λεβαδειακός 34-17 25 Βόλος 16-16 22 Παναθηναϊκός 19-14 19 Κηφισιά 21-22 17 Άρης 12-16 16 Παναιτωλικός 14-18 15 Αστέρας Aktor 15-18 13 ΟΦΗ 14-25 12 Ατρόμητος Αθ. 12-20 9 ΑΕΛ Novibet 13-27 8 Πανσερραϊκός 7-35 5

* Λεβαδειακός, Κηφισιά, Αστέρας Aktor, Πανσερραϊκός, ΑΕΛ Novibet έχουν 14 αγώνες. Ο Παναθηναϊκός έχει 12 ματς και οι υπόλοιπες ομάδες 13.

Η 14η αγωνιστική

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

17:00 Λεβαδειακός - ΑΕΛ Novibet 3-0

18:00 ΟΦΗ - Πανσερραϊκός 3-0

20:00 ΑΕ Κηφισιά - Αστέρας Aktor 0-0

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

17:30 Παναιτωλικός - ΑΕΚ

18:00 Ατρόμητος Αθηνών - ΠΑΟΚ

20:00 Άρης - Ολυμπιακός

21:00 Παναθηναϊκός - Βόλος ΝΠΣ