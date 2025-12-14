Παναιτωλικός - ΑΕΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η ΑΕΚ απέναντι στον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο σήμερα (14/12) για την 14η αγωνιστική της Super league με σέντρα στις 17:30 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 1.
Η Ένωση προέρχεται από το μεγάλο διπλό στη Σαμσούντα με το οποίο σφράγισε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League ενώ στο πρωτάθλημα από ευρεία νίκη με 4-1 επί του Ατρόμητου, που την διατηρεί στην τρίτη θέση με 31 βαθμούς.
Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, είναι 9η με 15 βαθμούς και την περασμένη αγωνιστική νίκησε στις Σέρρες την τοπική ομάδα με 1-0. Απόντες για τους γηπεδούχους οι Χάρης Μαυρίας και Σωτήρης Κουντούρης.
Η βαθμολογία
- Ολυμπιακός 30-7 34
- ΠΑΟΚ 29-10 32
- ΑΕΚ 19-10 31
- Λεβαδειακός 34-17 25
- Βόλος 16-16 22
- Παναθηναϊκός 19-14 19
- Κηφισιά 21-22 17
- Άρης 12-16 16
- Παναιτωλικός 14-18 15
- Αστέρας Aktor 15-18 13
- ΟΦΗ 14-25 12
- Ατρόμητος Αθ. 12-20 9
- ΑΕΛ Novibet 13-27 8
- Πανσερραϊκός 7-35 5
* Λεβαδειακός, Κηφισιά, Αστέρας Aktor, Πανσερραϊκός, ΑΕΛ Novibet έχουν 14 αγώνες. Ο Παναθηναϊκός έχει 12 ματς και οι υπόλοιπες ομάδες 13.
Η 14η αγωνιστική
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025
- 17:00 Λεβαδειακός - ΑΕΛ Novibet 3-0
- 18:00 ΟΦΗ - Πανσερραϊκός 3-0
- 20:00 ΑΕ Κηφισιά - Αστέρας Aktor 0-0
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025
- 17:30 Παναιτωλικός - ΑΕΚ
- 18:00 Ατρόμητος Αθηνών - ΠΑΟΚ
- 20:00 Άρης - Ολυμπιακός
- 21:00 Παναθηναϊκός - Βόλος ΝΠΣ
