Παναιτωλικός - Καλαμάτα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναιτωλικός υποδέχεται την Καλαμάτα απόψε (29/08) για την δεύτερη αγωνιστική της φετινής Super League με σέντρα στις 21:30 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 8.

Οι Αγρινιώτες προέρχονται από ευρεία νίκη με 3-1 στην πρεμιέρα κόντρα στον Αστέρα Aktro και στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου θα βρίσκεται για το αποψινό ματς και ο Γιουσούφ Μπάντζι που παραχωρήθηκε εκ νέου δανεικός από την πρωταθλήτρια Δανίας Άαρχους.

Η «Μαύρη Θύελλα» ηττήθηκε από τον Άρη με 2-3 σε ματς θρίλερ που κρίθηκε στα τελευταία λεπτά.

Βαθμολογία

ΑΕΚ 3 ΠΑΟΚ 3 Παναιτωλικός 3 ΟΦΗ 3 Άρης 3 Ολυμπιακός 3 Παναθηναϊκός 0 Κηφισιά 0 Καλαμάτα 0 Ατρόμητος 0 Αστέρας AKTOR 0 Bόλος Elabet 0 Ηρακλής 0 Λεβαδειακός 0

*Παναθηναϊκός, Κηφισιά έχουν ένα ματς λιγότερο

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Σάββατο (29/08)

19:30 Βόλος – Ηρακλής

21:30 Παναιτωλικός- Καλαμάτα

Κυριακή (30/08)

19:30 Άρης – ΟΦΗ

20:15 Ατρόμητος – ΠΑΟΚ

21:00 Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός

21:00 Κηφισιά – ΑΕΚ

Δευτέρα (31/08)

19:30 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

