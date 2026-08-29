Παναιτωλικός - Καλαμάτα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναιτωλικός υποδέχεται την Καλαμάτα απόψε (29/08) για την δεύτερη αγωνιστική της φετινής Super League με σέντρα στις 21:30 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 8.
Οι Αγρινιώτες προέρχονται από ευρεία νίκη με 3-1 στην πρεμιέρα κόντρα στον Αστέρα Aktro και στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου θα βρίσκεται για το αποψινό ματς και ο Γιουσούφ Μπάντζι που παραχωρήθηκε εκ νέου δανεικός από την πρωταθλήτρια Δανίας Άαρχους.
Η «Μαύρη Θύελλα» ηττήθηκε από τον Άρη με 2-3 σε ματς θρίλερ που κρίθηκε στα τελευταία λεπτά.
Βαθμολογία
- ΑΕΚ 3
- ΠΑΟΚ 3
- Παναιτωλικός 3
- ΟΦΗ 3
- Άρης 3
- Ολυμπιακός 3
- Παναθηναϊκός 0
- Κηφισιά 0
- Καλαμάτα 0
- Ατρόμητος 0
- Αστέρας AKTOR 0
- Bόλος Elabet 0
- Ηρακλής 0
- Λεβαδειακός 0
*Παναθηναϊκός, Κηφισιά έχουν ένα ματς λιγότερο
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής
Σάββατο (29/08)
- 19:30 Βόλος – Ηρακλής
- 21:30 Παναιτωλικός- Καλαμάτα
Κυριακή (30/08)
- 19:30 Άρης – ΟΦΗ
- 20:15 Ατρόμητος – ΠΑΟΚ
- 21:00 Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός
- 21:00 Κηφισιά – ΑΕΚ
Δευτέρα (31/08)
- 19:30 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός
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