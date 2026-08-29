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Παναιτωλικός - Καλαμάτα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Παναιτωλικός εναντίον Καλαμάτας απόψε (29/08) για την δεύτερη αγωνιστική της Super League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

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Παναιτωλικός - Αστέρας
Στιγμιότυπο από το ματς Παναιτωλικός - Αστέρας | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΡΒΙΣΗΣ
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Ο Παναιτωλικός υποδέχεται την Καλαμάτα απόψε (29/08) για την δεύτερη αγωνιστική της φετινής Super League με σέντρα στις 21:30 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 8.

Οι Αγρινιώτες προέρχονται από ευρεία νίκη με 3-1 στην πρεμιέρα κόντρα στον Αστέρα Aktro και στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου θα βρίσκεται για το αποψινό ματς και ο Γιουσούφ Μπάντζι που παραχωρήθηκε εκ νέου δανεικός από την πρωταθλήτρια Δανίας Άαρχους.

Η «Μαύρη Θύελλα» ηττήθηκε από τον Άρη με 2-3 σε ματς θρίλερ που κρίθηκε στα τελευταία λεπτά.

Βαθμολογία

  1. ΑΕΚ 3
  2. ΠΑΟΚ 3
  3. Παναιτωλικός 3
  4. ΟΦΗ 3
  5. Άρης 3
  6. Ολυμπιακός 3
  7. Παναθηναϊκός 0
  8. Κηφισιά 0
  9. Καλαμάτα 0
  10. Ατρόμητος 0
  11. Αστέρας AKTOR 0
  12. Bόλος Elabet 0
  13. Ηρακλής 0
  14. Λεβαδειακός 0

*Παναθηναϊκός, Κηφισιά έχουν ένα ματς λιγότερο

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Σάββατο (29/08)

  • 19:30 Βόλος – Ηρακλής
  • 21:30 Παναιτωλικός- Καλαμάτα

Κυριακή (30/08)

  • 19:30 Άρης – ΟΦΗ
  • 20:15 Ατρόμητος – ΠΑΟΚ
  • 21:00 Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός
  • 21:00 Κηφισιά – ΑΕΚ

Δευτέρα (31/08)

  • 19:30 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός
     

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