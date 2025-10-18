Παναιτωλικός – ΟΦΗ 4-2: Τεσσάρα «ανάσα» με τρομερή ανατροπή

Ο Γιάννης Αναστασίου παρέταξε τον Παναιτωλικό σε διάταξη 4-3-3. O Tσάβες στην εστία, με τους Μαυρία, Κόγιτς, Στάγιτς και Μανρίκε μπροστά του.
Ο Μπουχαλάκης είναι στο «6» μπροστά από την την άμυνα, με εσωτερικούς χαφ τους Ματσάν και Εστεμπάν. Μίχαλακ - Ενκολόλο εξτρέμ και φορ ο Αγκίρε.
Από την πλευρά του ο Μίλαν Ράσταβατς παρέταξε τον φιλοφενούμενο ΟΦΗ σε σχηματισμό 4-2-3-1. O Χριστογεώργος στην εστία, με τους Μαρινάκη, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλο και Χατζηθεοδωρίδη μπροστά του.
Καραχάλιος - Ανδρούτσος χαφ με τον Νέιρα σε επιτελικό ρόλο. Νους - Αποστολάκης εξτρέμ και φορ ο Σαλσέδο.
