Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 2-3: Ανατροπή και φουλ για παραμονή τα Λιοντάρια

Tα Λιοντάρια ανέβηκαν στους 24 βαθμούς και είναι στο +1 από τους Λαρισαίους και στο +2 από τους Αρκάδες.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Γιάννης Αναστασίου παρέταξε τον γηπεδούχο Παναιτωλικό σε διάταξη 4-3-3. O Κουτσερένκο στην εστία, με τους Μαυρία, Κόγιτς, Σιέλη και Αποστολόπουλο στην άμυνα. Μπουχαλάκης, Εστεμπάν, Ματσάν τριπλέτα στα χαφ και Ρόσα, Άλεξιτς, Μπάντζι τριάδα στην επίθεση.

Ο Ζεράρ Σαραγόσα «κατέβασε» τον φιλοξενούμενο Πανσερραϊκό σε σχηματισμό 3-4-3. O Tιναλίνι στην εστία, με τους Γκελασβίλι, Καλίνιν, Φέλτες στα στόπερ. Λύρατζης δεξί μπακ - χαφ και αριστερό ο Τσαούσης. Μπεν Σαλάμ - Ομεονγκά δίδυμο στα χαφ και οι Ριέρα, Ιβάν, Τεϊσέιρα στη γραμμή κρούσης.

Ζωγραφιά Μπουχαλάκη, το γύρισε ο φοβερός Τεϊσέιρα

Ο Παναιτωλικός ξεκίνησε δυνατά το ματς και προηγήθηκε μόλις στο 9ο λεπτό με φανταστική απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μπουχαλάκη. Στο 23ο λεπτό ο Τίτορμος έφτασε κοντά σε δεύτερο γκολ, όταν ο Ματσάν έβγαλε καλή μπαλιά, ο Άλεξιτς έστρωσε στον Μαυρία, ο οποίος έπιασε δυνατό αλλά άστοχο σου.

Ο Πανσερραϊκός ισοφάρισε το ματς στο 25ο λεπτό. Ο Τεϊσέιρα κέρδισε την μπάλα από τον Κόγιτς, έστρωσε στον Ριέρα, ο οποίος πλάσαρε τον Κουτσερένκο για το 1-1. Οι Αγρινιώτες σπατάλησαν μεγάλη ευκαιρία να ανακτήσουν το προβάδισμα τους στο 30'. Λάθος του Κάλινιν με το κεφάλι, προβολή του Μπάντζι και ο Τιναλίνι απέκρουσε.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Λιονταριών, καθώς μετά την ασίστ στο γκολ της ισοφάρισης είχε και το γκολ της ανατροπής. Στο 37' ο Τεϊσέιρα έφυγε στην πλάτη της άμυνας μετά από τακουνάκι του Ιβάν και με διαγώνιο σουτ έκανε το 1-2.

Το «τελείωσε» ο Τεϊσέιρα

Οι Σερραίοι μπήκαν ιδανικά στο δεύτερο μέρος, καθώς διεύρυναν το προβάδισμα τους. Στο 48' ο Λύρατζης «άδειασε» τον Αποστολόπουλο, έκανε το παράλληλο γύρισμα και το Τεϊσέιρα με τακουνάκι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-3.

Οι Αγρινιώτες είχαν τoν έλεγχο και έψαχναν το γκολ, ενώ ο Γιάννης Αναστασίου έβαλε στο ματς όλα τα επιθετικά χαρτιά του, όμως ο Πανσερραϊκός είχε κλείσει καλά τους χώρους. Ο Παναιτωλικός είχε καλή στιγμή στο 59'. Σέντρα του Ματσάν, αδράνεια από τους Σερραίους και ο Σιέλης αστόχησε με κεφαλιά.

Το μόνο που κατάφερε ο Τίτορμος μέχρι το φινάλε ήταν να μειώσει το σκορ. Στο 90+1' ο Αγκίρε εκμεταλλεύτηκε το λάθος «διάβασμα» από Κάλινιν με Γκελασβίλι, έκλεψε την μπάλα και πλάσαρε τον Τιναλίνι για το 2-3. Τα Λιοντάρια είχαν ευκαιρία για τέταρτο γκολ στο 90+4, όμως ο Μασκανάκης νικήθηκε σε τετ α τετ με τον Κουτσερένκο.