Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 0-3: Ασταμάτητος ο «Δικέφαλος» προς τα 100 του

Ο ΠΑΟΚ μπήκε εντυπωσιακά στη χρονιά των 100 και πανεύκολα καθάρισε στο Αγρίνιο με 3-0 τον Παναιτωλικό, χάρη στα γκολ των Κωνσταντέλια (2), Γιακουμάκη.

ΠΑΟΚ
Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο βρεγμένο τερέν του Αγρινίου κουβαλώντας τις δώδεκα σερί νίκες για το πρωτάθλημα και το κύπελλο απέναντι στον Παναιτωλικό, μάλιστα, στις οκτώ από αυτές δεν έχει δεχθεί τέρμα.

Στο τέλος της βραδιά έφυγε με το 13ο «διπλό» και το ένατο χωρίς να δεχθεί γκολ! Άψογη διαχείριση και συγκέντρωση των παικτών του «Δικεφάλου».

