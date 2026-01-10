Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 0-3: Ασταμάτητος ο «Δικέφαλος» προς τα 100 του

Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο βρεγμένο τερέν του Αγρινίου κουβαλώντας τις δώδεκα σερί νίκες για το πρωτάθλημα και το κύπελλο απέναντι στον Παναιτωλικό, μάλιστα, στις οκτώ από αυτές δεν έχει δεχθεί τέρμα.
Στο τέλος της βραδιά έφυγε με το 13ο «διπλό» και το ένατο χωρίς να δεχθεί γκολ! Άψογη διαχείριση και συγκέντρωση των παικτών του «Δικεφάλου».
