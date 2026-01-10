Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

O ΠΑΟΚ αγωνίζεται κόντρα στον Παναιτωλικό σήμερα (10/01) στο Αγρίνιο για την 16η αγωνιστική της Super League, με σέντρα στις 19:30 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 1.

Οι Δημήτρης Πέλκας, Κίριλ Ντεσπόντοφ και Αντώνης Τσιφτσής προπονήθηκαν κανονικά με την ομάδα και τέθηκαν στη διάθεση του Ράτζβαν Λουτσέσκου ενώ και ο Ανέστης Μύθου ακολούθησε πρόγραμμα επανένταξης. Ο Ντέγιαν Λόβρεν συνέχισε με ατομικό πρόγραμμα ενώ οι Γίρι Παβλένκα και Λούκα Ιβανούσετς παραμένουν εκτός πλάνων για την ώρα.

Η ομάδα του Αγρινίου ηττήθηκε την περασμένη αγωνιστική στον Βόλο από την τοπική ομάδα με 1-0 ενώ μεσοβδόμαδα αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Κυπέλλου Ελλάδας, από τον Άρη. Στη βαθμολογία ο Παναιτωλικός είναι 9ος με 15 βαθμούς σε ισάριθμους αγώνες.

Το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής:

Σάββατο 10 Ιανουαρίου

Κηφισιά - ΑΕΛ 17:00

Ατρόμητος - Ολυμπιακός 19:30

Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ 19:30

Κυριακή 11 Ιανουαρίου

Λεβαδειακός - Βόλος 16:00

ΟΦΗ - Αστέρας 17:30

Άρης - ΑΕΚ 19:30

Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός 21:00