Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε το διπλό «χτύπημα» με Τεττέη και Παντελίδη

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε με κάθε επισημότητα τις δύο πρώτες του χειμερινές μεταγραφές, αφού ανακοίνωσε την απόκτηση του Ανδρέα Τεττέη και του Παύλου Παντελίδη από την Κηφισιά επενδύοντας ένα ποσό μεγαλύτερο από 3 εκατ. ευρώ και αφήνοντας παράλληλα ποσοστό μεταπώλησης ύψους 30% για τον κάθε ποδοσφαιριστή.

Οι «πράσινοι» κινήθηκαν κάτω από τα... ραντάρ στις περιπτώσεις αυτές και κατάφεραν να νικήσουν τον ανταγωνισμό που υπήρχε από τις άλλες μεγάλες ομάδες, κάνοντας δικούς τους δύο από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις Ελλήνων ποδοσφαιριστών που έχουν κάνει step up την σεζόν αυτή.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr