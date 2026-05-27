Παναθηναϊκός: Απομακρύνεται η εταιρεία security από το «T-Center»

Μετά το... χάος που παρατηρήθηκε στο Final Four με την μαζική είσοδο φιλάθλων και την παραβίαση των κανόνων ασφαλείας, προχώρησαν οι «πράσινοι» σε σημαντικές αποφάσεις.

Συγκεκριμένα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR αποφάσισε να διακόψει τη συνεργασία με την εταιρεία security που είχε αναλάβει την διοργάνωση του Final Four, πολλώ δε μάλλον μετά και τα πολλά παράπονα που εκφράστηκαν και την δυσαρέσκεια που επικράτησε για όλο το... μπάχαλο που επικράτησε.

