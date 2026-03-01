Μενού

Παναθηναϊκός - Άρης 3-1: Φουλ για τετράδα με Ταμπόρδα και Τεττέη

Με σκορ 3-1 έληξε ο αγώνας Παναθηναϊκός - Άρης 3-1, με το «τριφύλλι» να «βλέπει» τετράδα.

Παναθηναϊκός
Ο Παναθηναϊκός πήρε μία πολύ σημαντική κόντρα στον Άρη μέσα στην έδρα του για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, πιο δύσκολα απ' ότι δείχνει το τελικό 3-1. Οι «πράσινοι» πήραν νωρίς το προβάδισμα και δεν το άφησαν ποτέ, αντιδρώντας άμεσα όταν ο Άρης μείωσε σε 2-1.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα προκειμένου να φρεσκάρει την ομάδα του μετά τα 120 και πλέον λεπτά της Πέμπτης κόντρα στην Πλζεν στην μεγάλη πρόκριση που πήρε ο Παναθηναϊκός.

