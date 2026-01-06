Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο 74-87: Πικρό σερί ηττών με υπογραφή του Μπρουκς

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την 2η σερί εντός έδρας ήττα στην Euroleague, με τον Μπρουκς να αποδεικνύεται «δήμιος» των «πρασίνων» οδηγώντας την Αρμάνι στη νίκη με 74-87.
Η Αρμάνι έφτασε για πρώτη φορά στο +8 (58-66 στο 31’) έχοντας πραγματοποιήσει εξαιρετικό αμυντικό παιχνίδι. Ο Άρμονι Μπρουκς συνέχισε από εκεί που είχε… σταματήσει στο ματς του Μιλάβνου και ουσιαστικά «εκτέλεσε» τον Παναθηναϊκό στην τελευταία περίοδο γράφοντας τον ιταλικό επίλογο στο παιχνίδι.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
