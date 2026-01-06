Μενού

Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο 74-87: Πικρό σερί ηττών με υπογραφή του Μπρουκς

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την 2η σερί εντός έδρας ήττα στην Euroleague, με τον Μπρουκς να αποδεικνύεται «δήμιος» των «πρασίνων».

Reader symbol
Newsroom
ΠΑΟ - Αρμάνι
ΠΑΟ - Αρμάνι | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την 2η σερί εντός έδρας ήττα στην Euroleague, με τον Μπρουκς να αποδεικνύεται «δήμιος» των «πρασίνων» οδηγώντας την Αρμάνι στη νίκη με 74-87.

Η Αρμάνι έφτασε για πρώτη φορά στο +8 (58-66 στο 31’) έχοντας πραγματοποιήσει εξαιρετικό αμυντικό παιχνίδι. Ο Άρμονι Μπρουκς συνέχισε από εκεί που είχε… σταματήσει στο ματς του Μιλάβνου και ουσιαστικά «εκτέλεσε» τον Παναθηναϊκό στην τελευταία περίοδο γράφοντας τον ιταλικό επίλογο στο παιχνίδι.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ