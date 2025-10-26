Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης 2-0: Πρεμιέρα με νίκη για τον Μπενίτεθ

Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης 2-0: Με πέναλτι του Σφιντέρσκι στο 45' + 5' και αυτογκόλ του Τσίκο στο 68' ο Παναθηναϊκός επικράτησε πολύ εύκολα με 2-0 επί του απογοητευτικού Αστέρα Aktor στο ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Τριφυλλιού.
Οι «πράσινοι» χρειάστηκαν την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σφιντέρσκι στο φινάλε του ημίχρονο για να πάνε με το προβάδισμα στα αποδυτήρια ενώ στο δεύτερο βρήκαν το γκολ που τελικά καθάρισε το παιχνίδι από έναν αντίπαλο, τον Τσίκο, που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, έπειτα από την εξαιρετική εκτέλεση του Τσέριν.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
- Έχει 25 μαγαζιά αλλά δηλωμένη μόνο μια μηχανή: Ερωτηματικά με τον ιδιοκτήτη του μπαρ στο Γκάζι
- Αριστεροχουντισμός και σοσιαλισμός: Μια... Ωδή στο Διονύση
- «Χθες έγινε μια τεράστια απρέπεια»: Ο Πέτρος Κωστόπουλος για την κηδεία Σαββόπουλου
- Αν το διαβάσεις, σε έχει ήδη βρει: O «Βασιλίσκος του Roko» και η τρομακτική προφητεία της AI
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.