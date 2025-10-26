Μενού

Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης 2-0: Πρεμιέρα με νίκη για τον Μπενίτεθ

Ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα τον Αστέρα στην πρεμιέρα του Ράφα Μπενίτεθ.

Reader symbol
Newsroom
Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης 2-0
Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης 2-0 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης 2-0: Με πέναλτι του Σφιντέρσκι στο 45' + 5' και αυτογκόλ του Τσίκο στο 68' ο Παναθηναϊκός επικράτησε πολύ εύκολα με 2-0 επί του απογοητευτικού Αστέρα Aktor στο ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Τριφυλλιού.

Οι «πράσινοι» χρειάστηκαν την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σφιντέρσκι στο φινάλε του ημίχρονο για να πάνε με το προβάδισμα στα αποδυτήρια ενώ στο δεύτερο βρήκαν το γκολ που τελικά καθάρισε το παιχνίδι από έναν αντίπαλο, τον Τσίκο, που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, έπειτα από την εξαιρετική εκτέλεση του Τσέριν.

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ