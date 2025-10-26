Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης 2-0: Πρεμιέρα με νίκη για τον Μπενίτεθ

Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης 2-0: Με πέναλτι του Σφιντέρσκι στο 45' + 5' και αυτογκόλ του Τσίκο στο 68' ο Παναθηναϊκός επικράτησε πολύ εύκολα με 2-0 επί του απογοητευτικού Αστέρα Aktor στο ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Τριφυλλιού.

Οι «πράσινοι» χρειάστηκαν την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σφιντέρσκι στο φινάλε του ημίχρονο για να πάνε με το προβάδισμα στα αποδυτήρια ενώ στο δεύτερο βρήκαν το γκολ που τελικά καθάρισε το παιχνίδι από έναν αντίπαλο, τον Τσίκο, που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, έπειτα από την εξαιρετική εκτέλεση του Τσέριν.

