Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η νέα εποχή στον Παναθηναϊκό με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του, αρχίζει κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. Στις 17:30 κάνει σέντρα η αναμέτρηση Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης για την 8η αγωνιστική της Super League με την αναμέτρηση να μεταδίδεται τηλεοπτικά από το Cosmote Sports 1.
O Ράφα Μπενίτεθ παρουσιάστηκε επίσημα, χθες Σάββατο, ως ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, με τον Ισπανό τεχνικό να λέει πως η ομάδα θα είναι στην κατεύθυνση για τους τίτλους. Ο πολύπειρος και πολυνίκης τεχνικός έχει πιάσει ήδη δουλειά στο Κορωπί με το επιτελείο του και ετοιμάζεται για το επίσημο ντεμπούτο του.
