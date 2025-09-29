Μενού

Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η νέα αποτύπωση του Glass Floor για την πρεμιέρα της EuroLeague

Δείτε τις φωτογραφίες από το ανανεωμένο Glass Floor του Παναθηναϊκού στο TELEKOM CENTER Athens.

Παναθηναϊκός | INTIME
Νέα σεζόν, ένα Final Four της EuroLeague που θα αποτέλεσει το αποκορύφωμά της και φυσικά το TELEKOM CENTER Athens δεν γινόταν να μην φορέσει τα καλά του.

Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να υποδεχτεί την Μπάγερν (30/09) και την Μπαρτσελόνα (03/10) στο γήπεδό του ανανεώνοντας το Glass Floor που θα φιλοξενήσει τις αναμετρήσεις τις ομάδας.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr.

 

