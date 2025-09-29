Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η νέα αποτύπωση του Glass Floor για την πρεμιέρα της EuroLeague

Νέα σεζόν, ένα Final Four της EuroLeague που θα αποτέλεσει το αποκορύφωμά της και φυσικά το TELEKOM CENTER Athens δεν γινόταν να μην φορέσει τα καλά του.

Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να υποδεχτεί την Μπάγερν (30/09) και την Μπαρτσελόνα (03/10) στο γήπεδό του ανανεώνοντας το Glass Floor που θα φιλοξενήσει τις αναμετρήσεις τις ομάδας.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr.