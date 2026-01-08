Παναθηναϊκός - Βίρτους Μπολόνια: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε (08/01) στο Telekom Center Athens την Βίρτους Μπολόνια για την 21η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:15 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.
Η δεύτερη σερί εντός έδρας του «τριφυλλιού», αυτήν τη φορά από την Αρμάνι Μιλάνο, αλλά κυρίως η αποκαρδιωτική εικόνα της ομάδας βύθισε ακόμα περισσότερο στην εσωστρέφεια τους «πράσινους» που καλούνται να βγάλουν αντίδραση απέναντι στη Βίρτους.
Απών και απόψε ο Ντίνος Μήτογλου.
Η ιταλική ομάδα βρίσκεται στην 11η θέση με ρεκόρ 10-10 και την Τρίτη (06/01) επικράτησε της Ζαλγκίρις στην Μπολόνια με 83-79.
