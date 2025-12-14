Παναθηναϊκός - Βόλος: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Παιχνίδι με... βλέμμα στην τετράδα της βαθμολογίας, σήμερα στη Λεωφόρο, εκεί που ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Βόλο. Η αναμέτρηση Παναθηναϊκός - Βόλος αρχίζει στις 21:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το CosmoteSports 1.

Ο γηπεδούχος Παναθηναϊκός βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας έχοντας 19 βαθμούς (σε 12 ματς) ενώ οι Θεσσαλοί είναι 5οι με 22 βαθμούς (13 ματς), με τις δύο ομάδες να... κυνηγούν τον Λεβαδειακό που βρίσκεται στην 4η θέση με 25 βαθμούς.

Η νίκη του Βόλου στον Α’ Γύρο του φετινού πρωταθλήματος με 1-0 (23’ Λάμπρου) έβαλε τέλος σε ένα αήττητο σερί δέκα αγώνων που είχαν οι Πράσινοι σε όλες τις διοργανώσεις και σε παιχνίδια που έγιναν στις δύο έδρες. Η προηγούμενη νίκη της ομάδας του Βόλου ήταν στις 9 Ιανουαρίου 2022, με 3-1 στη Μαγνησία.

Ο Σπόραρ και ο Τσέριν είναι οι κορυφαίοι σκόρερ των αναμετρήσεων των δύο ομάδων και στις δύο έδρες, με πέντε γκολ, και ακολουθεί ο Φώτης Ιωαννίδης με τέσσερα. Ο Σπόραρ, τη σεζόν 2023-24, σκόραρε και στα πέντε ματς όπου ο Παναθηναϊκός βρήκε γκολ απέναντι στον Βόλο σε πρωτάθλημα και Κύπελλο Ελλάδος. Ο Τσέριν έχει σκοράρει σε πέντε από τις δέκα αναμετρήσεις που έχει βρεθεί απέναντί του ο Βόλος.

Ο Παναθηναϊκός είχε δημιουργήσει ένα σερί οκτώ διαδοχικών αγώνων χωρίς να δεχθεί τέρμα στις εντός και εκτός έδρας αναμετρήσεις του με τον Βόλο σε πρωτάθλημα και Κύπελλο Ελλάδος, όπου σημείωσε επτά νίκες και υπήρξε μία λευκή ισοπαλία στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας για τα Playoffs της σεζόν 2022-23.

