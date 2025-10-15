Μενού

Παναθηναϊκός: Διαψεύδει για Ράφα Μπενίτεθ το «τριφύλλι»

Ο Παναθηναϊκός έσπευσε να διαψεύσει τις φήμες περί ενδιαφέρονοντός του για τον πασίγνωστο Ισπανό τεχνικό Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Ισπανός προπονητής Ράφα Μπενίτεθ | Shutterstock
Το μεσημέρι της Τετάρτης (15/10) κυκλοφόρησε το όνομα του Ράφα Μπενίτεθ, του γνωστού Ισπανού τεχνικού που έχει περάσει από πάγκους τεράστιων ομάδων, όπως εκείνοι της Λίβερπουλ, της Ίντερ, της Τσέλσι και της Ρεάλ Μαδρίτης κι έχει κατακτήσει κι ένα Champions League με τους «Ρεντς» του Μέρσεϊσαϊντ για τον πάγκο του Παναθηναϊκού.

