Παναθηναϊκός: Διαψεύδει για Ράφα Μπενίτεθ το «τριφύλλι»

Το μεσημέρι της Τετάρτης (15/10) κυκλοφόρησε το όνομα του Ράφα Μπενίτεθ, του γνωστού Ισπανού τεχνικού που έχει περάσει από πάγκους τεράστιων ομάδων, όπως εκείνοι της Λίβερπουλ, της Ίντερ, της Τσέλσι και της Ρεάλ Μαδρίτης κι έχει κατακτήσει κι ένα Champions League με τους «Ρεντς» του Μέρσεϊσαϊντ για τον πάγκο του Παναθηναϊκού.
