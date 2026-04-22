Παναθηναϊκός: Το έχει ξανακάνει και έχει σηκώσει την Euroleague

O Τι Τζει Σορτς έκανε εξαιρετική εμφάνιση (21π.), η έδρα έπαιξε ξανά τον ρόλο της και έτσι ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη στο Play In απέναντι στη Μονακό (87-79) και ταυτόχρονα το εισιτήριο για τα Playoffs όπου θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια.
Οι... πράσινοι έχουν μπροστά τους μια δύσκολη αποστολη κόντρα σε μια ομάδα που παίζει όμορφο μπάσκετ, τερμάτισε δεύτερη και έχει στον πάγκο της τον προπονητή της σεζόν στη Euroleague, τον Μαρτίνεθ.
