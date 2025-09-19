Παναθηναϊκός: Έρχονται αλλαγές στο διοικητικό οργανόγραμμα της ΠΑΕ

Ο Παναθηναϊκός, από την αρχή της Super League, βρίσκεται σε μία έντονη περίοδο αλλαγών, με πιο χαρακτηριστική να είναι αυτή της λύσης συνεργασίας του με τον Πορτογάλο προπονητή, Ρουί Βιτόρια.

Σύμφωνα με το gazzetta.gr, αλλαγές έρχονται και στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με τον ρεπόρτερ των «Πρασίνων» Νίκο Αθανασίου να διευκρινίζει πως αυτές δεν πρόκεται να αφορούν το αγωνιστικό τμήμα, αλλά το διοικητικό οργανόγραμμα της ΠΑΕ.

Τόνισε δε πως αυτή τη στιγμή δεν αναμένεται να γίνει προσθήκη κάποιου παλαίμαχου ποδοσφαιριστή και ότι οι φήμες που υπάρχουν περί επιστροφής, αφορούν πρώην παράγοντα.

Στο θέμα του προπονητή υποσχέθηκε να κάνει κάποιες αποκαλύψεις για το θέμα του Ρεμπρόφ στην δεύτερη ώρα της εκπομπής ενώ τόνισε πως είναι αρκετά πιθανό το σενάριο ο νέος υπηρεσιακός του «τριφυλλιού», Χρήστος Κόντης να παραμείνει στην θέση του μέχρι την επόμενη διακοπή, δηλαδή στα επόμενα πέντε ματς του Παναθηναϊκού, αν δεν βρεθεί άλλη λύση με τον Ουκρανό τεχνικό και χρειαστεί να παραμείνει στην εθνική χώρα τους και για τους αγώνες του Οκτωβρίου.