Παναθηναϊκός, Γιαννακόπουλος: «Φωτογράφισε» την ανανέωση του Μήτογλου

Ο Παναθηναϊκός οχυρώνεται δυναμικά ενόψει της νέας σεζόν και όπως όλα δείχνουν το μόνο που απομένει είναι η ανανέωση του συμβολαίου του Ντίνου Μήτογλου, ενός παίκτη που έχει συνδεθεί με την ομάδα.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω live στο Instagram μίλησε για το ισχυρό δέσιμο του τριφυλλιού με τον 29χρονο Έλληνα φόργουορντ, ενώ παράλληλα τόνισε πως είναι η... αδυναμία του ίδιου και του γιου του. Παράλληλα, αποκάλυψε πως η ανανέωσή του θα έχει πενταετή διάρκεια, έτσι ο Μήτογλου αναμένεται να φοράει για πολλά χρόνια ακόμα τα πράσινα.

