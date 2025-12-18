Παναθηναϊκός-Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82: Εμφατική νίκη απέναντι στην πρωτοπόρο της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός... παραμέρισε την κούραση από το έπος της Πόλης και υποχρέωσε σε υπόκλιση στο Telekom Center Athens την πρωτοπόρο Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν πιο άνετα από το... αναμενόμενο και με το τελικό 93-82, για την 17η αγωνιστική της Euroleague, βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 11-6, παραμένοντας στην τετράδα και δίνοντας συνέχεια στην «καταδίωξη» της κορυφής.

Στον αντίποδα, οι Ισραηλινοί είδαν το αήττητο σερί τους (3-0) να ολοκληρώνεται στο ΟΑΚΑ, όπου υπέστησαν την πέμπτη εφετινή ήττα τους.

Η είσοδος του Κώστα Σλούκα στο παρκέ λίγο πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου αποτέλεσε το «κλειδί» της επιτυχίας για το «τριφύλλι».

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ολοκλήρωσε στο 31΄ ένα προσωπικό σερί 8-0, ανάβοντας τη σπίθα και παραδίδοντας τη σκυτάλη στους Κέντρικ Ναν και Τσεντί Όσμαν, οι οποίοι από τα 6,75 διαμόρφωσαν στο 35΄ το +14 (80-66), το οποίο ήταν αρκετό για να φτάσει το σύνολο του Εργκίν Αταμάν στην 11η νίκη του.

Πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού ο συνήθης ύποπτος Κέντρικ Ναν με 19 πόντους, ενώ στους 17 σταμάτησε ο Τσεντί Όσμαν και στους 11 ο Ομέρ Γιούρτσεβεν. Από τη Χάποελ ξεχώρισε ο Τάιλερ Ένις με 16 πόντους και 4/8 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 22-17, 45-46, 65-62, 93-82

Οι συνθέσεις

Παναθηναϊκός (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 6, Καλαϊτζάκης 3 (1), Όσμαν 17 (2), Σλούκας 8 (1), Ρογκαβόπουλος 2, Γκραντ 9 (1), Ναν 19 (1), Φαρίντ 8, Ερνανγκόμεθ 7 (1), Μήτογλου 3, Γιούρτσεβεν 11.

Χάποελ Τελ Αβίβ (Δημήτρης Ιτούδης): Μότλι 3, Τζόουνς 10 (1), Μπλάκνεϊ 15 (1), Μπράιαντ 14 (1), Ένις 16 (4), Μάλκολμ 14 (2), Μίτσιτς 4, Γουέινραϊτ, Οτούρου 6.