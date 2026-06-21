Παναθηναϊκός: Η εποχή Ομπράντοβιτς φέρνει και εκτόξευση στο budget!

Σε μια νέα εποχή μπαίνει ο Παναθηναϊκός μετά την απόφαση του Σέρβου προπονητή να καθίσει και πάλι στην άκρη του πράσινου πάγκου ύστερα από 14 ολόκληρα χρόνια. Αν μη τι άλλο η παρουσία του «Ζοτς» σηματοδοτεί μια νέα σελίδα στις τάξεις της ομάδας εκτοξεύοντας τον σύλλογο σε πολλά επίπεδα.

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