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Ομπράντοβιτς: Τι παίκτες θα «κοιτάξει» στην αγορά ο Παναθηναϊκός

Η επισημοποίηση της επιστροφής του Ζέλικο Ομπράντοβιτς άρχισε να επισπεύδει τις πρώτες κινήσεις του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση του ρόστερ.

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Ζέλικο Ομπράντοβιτς
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς | EUROKINISSI
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Και τώρα... τα μανίκια ψηλά. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποτελεί με κάθε επισημότητα τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού για τα επόμενα τρία χρόνια, με τις συνολικές του αποδοχές να ξεπερνούν τα 11 εκατομμύρια ευρώ στο σύνολο.

Από την Δευτέρα, κιόλας, θα πέσει με τα μούτρα στη δουλειά προκειμένου να «χτίσει» το ρόστερ των «πρασίνων» ενόψει της νέας σεζόν. Αυτήν την στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει 11 παίκτες οι οποίοι δεσμεύονται με συμβόλαιο, εκ των οποίων και ο Τι Τζέι Σορτς, αλλά αναμένεται να αποχωρήσει ο Αμερικανός από το «τριφύλλι».

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