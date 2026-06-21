Ομπράντοβιτς: Τι παίκτες θα «κοιτάξει» στην αγορά ο Παναθηναϊκός

Και τώρα... τα μανίκια ψηλά. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποτελεί με κάθε επισημότητα τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού για τα επόμενα τρία χρόνια, με τις συνολικές του αποδοχές να ξεπερνούν τα 11 εκατομμύρια ευρώ στο σύνολο.
Από την Δευτέρα, κιόλας, θα πέσει με τα μούτρα στη δουλειά προκειμένου να «χτίσει» το ρόστερ των «πρασίνων» ενόψει της νέας σεζόν. Αυτήν την στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει 11 παίκτες οι οποίοι δεσμεύονται με συμβόλαιο, εκ των οποίων και ο Τι Τζέι Σορτς, αλλά αναμένεται να αποχωρήσει ο Αμερικανός από το «τριφύλλι».
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